Названы топ-5 подмосковным городов, где сильнее всего подешевело жилье

В августе 2025 года рынок вторичного жилья Подмосковья показал разнонаправленную динамику — в то время как в одних городах цены продолжили снижаться, в других был зафиксирован рост, пишет «РБК Недвижимость». Эксперты отметили общее замедление темпов падения цен по сравнению с предыдущими месяцами.

Лидером по снижению стоимости жилья стал Солнечногорск, где цены упали на 2,43%, достигнув 126,2 тыс. руб. за квадратный метр. На втором месте расположилось Орехово-Зуево со снижением на 1,24% (99,7 тыс. руб. за квадратный метр). Третье место разделили Сергиев Посад и Домодедово, где жилье подешевело на 1%.

В пятерку городов с наибольшим падением цен также вошли Лобня (-0,98%) и Серпухов (-0,77%). В десятку лидеров попали Можайск, Ногинск, Подольск и Видное с незначительным снижением стоимости квадратного метра.

Параллельно с этим в 18 городах Подмосковья зафиксирован рост цен на недвижимость. Наибольшее увеличение стоимости наблюдалось в Апрелевке, Красногорске и Звенигороде.

