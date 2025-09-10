Аренда или ипотека: почему все больше россиян отказываются от покупки жилья в пользу гибкости и мобильности?

Эксперты высказали мнение, что аренда — это не временный тренд, а решение, которое россияне будут массово принимать в ближайшие годы, сообщил kubanpress.ru.

По мнению экспертов, для многих жителей крупных городов и приезжих аренда — наиболее рациональный способ решения жилищного вопроса. Так, у жителей Краснодара средняя заработная плата варьирует от 50 до 60 тыс. руб. Средний ипотечный платеж достигает 65 тыс. руб., что становится непосильным ежемесячным вкладом.

«При этом сдача недвижимости в аренду помогает собственникам частично или полностью покрывать ипотечные платежи», — отметил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

Россиян привлекает не только стоимость аренды недвижимости, но и другие преимущества, считают эксперты. Жители не привязаны к квартире. При смене места работы они могут найти более подходящий вариант. Аренда также является одним из наиболее оптимальных вариантов для мигрантов, которые переезжают в РФ из разных стран.

Кроме того, в связи с нестабильной геополитической ситуацией граждане могут не брать на себя лишние риски: спрогнозировать рост ставок по ипотеке не всегда возможно. Рост популярности аренды наблюдается среди молодых людей, которые не всегда хотят привязывать себя определенным местом жительства, а также семей с детьми, которые вынуждены копить на первоначальный взнос по ипотеке.

