Названы три составляющих компоненты, которые ослабляют экономику Германии

Производство в ФРГ падает с конца прошлого года, и его объем будет сокращаться и дальше.

На рынке страны действуют очень высокие цены на энергоносители. Есть еще различные ограничения в торговле, а также жесточайшая конкуренция с товарами из Китая. Все это не способствует подъему экономики в данной стране. Статья по этому поводу вышла у издания Wall Street Journal.

«Существует тройной удар: более высокие цены на энергоносители, глобальная среда, не способствующая торговле товарами, и китайский шок», - указал ее автор Сандер Тордуар.

Все эти проблемы начались после старта специальной операции на Украине. Дело усугубляется высокой инфляцией, а также сильной зависимости страны от экспорта.