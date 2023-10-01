НДС на бургеры в России вырос вдвое

Налоги на продажу бургеров в РФ вырастут вдвое, начиная с 1 октбяря. Начиная с воскресенья, за их продажу будет взиматься налог по полной ставке в 20%, вместо 10%. Об этом сообщило издание РИА Новости.

НДС взимается по трем ставкам: базовой, льготной и для социально-значимых товаров. Бургеры на территории РФ перешли из разряда значимых в базовые, что значит, что налог будет повышен до полной ставки 20%.

С 1 октября вступает в силу закон, согласно которому кулинария, приравниваемая к сэндвичам (гамбургеры, чизбургеры и прочие), больше не будут относиться к хлебобулочным изделиям, и налог на них будет рассчитываться как на готовое блюдо.

Как и на замороженную пиццу или сэндвичи, налог на гамбургеры и чизбургеры будет составлять 20%.