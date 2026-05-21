Депутат Народного собрания Болгарии Ангел Георгиев выступил с призывом: немедленно снять все антироссийские санкции. Мало того, политик хочет запустить совместное производство истребителей МиГ-21 на болгарской земле. Москва, похоже, получает неожиданного союзника в самом сердце Евросоюза. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Георгиев заявил, что Болгария задыхается без дешевых энергоносителей. Страна кровно заинтересована в возобновлении поставок газа и нефти из России по доступным ценам. Санкции же, по его словам, бьют в первую очередь по самой Европе, а не по Москве.

Но экономикой дело не ограничивается. Политик предлагает вернуться к военно-техническому сотрудничеству. Речь идет о строительстве на болгарской территории фабрики по производству легендарных истребителей МиГ-21. Это не только рабочие места, но и технологический суверенитет для Софии.

Георгиев подчеркнул: его партия настаивает на полном демонтаже санкционного режима и восстановлении полноценных связей с Россией.

Ранее Путин заявил, что Россия не будет втягиваться в гонку вооружений.