Бетон и лесополоса: в деле об убийстве аниматоров всплыло еще одно преступление

В Краснодарском краевом суде в ходе прений по делу об убийстве двух аниматоров всплыло еще одно преступление, пишет «Коммерсантъ» . Гособвинитель заявила, что организатор группы Демьян Кеворкьян причастен к гибели рабочего в 2013 году. Тело погибшего, по версии следствия, закопали и залили бетоном.

Дело об убийстве Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, которое потрясло Усть-Лабинск весной 2023 года, неожиданно обернулось новыми кровавыми деталями. В ходе прений сторон прокурор Наталья Каликанова заявила коллегии присяжных, что события преступлений и причастность подсудимых полностью подтверждены материалами дела.

Как убивали аниматоров

В ночь на 29 апреля 2023 года Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко возвращались с работы на автомобиле Hyundai. Машина сломалась и остановилась. По версии следствия, обвиняемые — Демьян Кеворкьян, Арам Татосян и Анатолий Двойников — заметили их, предложили помощь, а затем похитили деньги и ценности. После этого аниматоров убили, а тела спрятали в лесополосе.

Прокурор отметила, что вопрос о снисхождении остается на усмотрение присяжных, но с точки зрения обвинения оно было бы несправедливым по отношению к потерпевшим.

Всплывшее прошлое

После задержания Кеворкьяна следствие вышло на его знакомого Сергея Третьяка. Тот рассказал о другом преступлении, о котором молчал годами. В лесополосе были обнаружены останки мужчины, залитые бетоном. Экспертиза показала множественные переломы костей.

По словам Третьяка, погибший — рабочий Сергей Сербов. В 2013 году он трудился в бригаде по спилу деревьев в Ейском районе, которой руководил Кеворкьян. Между ними произошел конфликт: Сербов отказался выходить на работу. Бригадир избил рабочего, а затем инсценировал несчастный случай — сбросил на него ствол дерева с помощью манипулятора. Тело закопали и залили бетоном.

Позиция подсудимого

Свидетель также заявил, что Кеворкьян предпочитал действовать через других людей и рассчитывал переложить ответственность за убийство аниматоров на сообщников. Сам подсудимый вину не признает и утверждает, что его оговаривают другие фигуранты дела. Присяжным предстоит решить, кому верить.

