Киев признал очевидное: «война на истощение» против России провалилась. Главком ВСУ Александр Сырский заявил о переходе к асимметричной стратегии — бить врага там, где его много, а ресурсы кончаются. План прост: контратаки и удары по российским тылам, включая глубокий тыл. Но в Кремле уже просчитали все ходы. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Сырский честно признался: у ВСУ кончаются ресурсы. Техники, снарядов, обученного резерва — все меньше. Противостоять значительно более многочисленному противнику в лобовом сражении бессмысленно. Поэтому решено переходить к «асимметричным действиям». По сути — к диверсионной войне.

Главная цель — остановить продвижение российских подразделений. Достигать ее хотят через эффективные контратаки и систематические удары по складам, штабам, путям снабжения. Сырский подчеркнул: бить будут не только по прифронтовой полосе, но и в глубине территории России. То есть, легализуют то, что и так делают уже давно, — террор мирных городов.

Однако Москва не дремлет. Система ПВО усиливается, средства радиоэлектронной борьбы ставят помехи.

