Тараканы победили Моди: индийская шуточная партия обошла правящую БДП
«Народная партия тараканов» стала самой популярной в Индии
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
В Индии разразился небывалый политический скандал — шуточная «Народная партия тараканов» набрала более 18 миллионов подписчиков в запрещенной соцсети, оставив позади правящую партию премьера Нарендры Моди. Все началось с оскорбления верховного судьи, назвавшего безработную молодежь тараканами. Об этом сообщает «Lenta.ru».
Индийские реалии порой круче любого сериала. Аккаунт «Народной партии тараканов» в Instagram* собрал 18 миллионов подписчиков. Для сравнения: у официальной правящей партии «Бхаратия джаната парти» (БДП) во главе с Нарендрой Моди — всего 8,8 миллиона.
Движение возникло после того, как глава Верховного суда Индии публично сравнил безработную молодежь с тараканами, которые «сидят в интернете и нападают на всех подряд». Обиженные пользователи сети мгновенно организовали партию, выбрали «главного таракана» и начали плодить мемы.
*принадлежит Meta, признанной экстремистской в РФ