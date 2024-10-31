Не нефтью единой: какие товары из Подмосковья можно продвигать на мировые рынки

Россия готовит программу продвижения разнообразной отечественной продукции за рубежом, чтобы не ассоциироваться в мире только с нефтью и зерном. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что над узнаваемостью российской продукции еще предстоит серьезно поработать. Для участия в программе сертифицировано уже около 8,3 тыс. отечественных товаров. Эксперт в индустрии моды и ритейла, владелец и управляющий директор группы компаний Smart Casual Надя Амрани рассказала нашему корреспонденту «Подмосковье сегодня», какие инструменты помогут продвигать продукцию из Московской области на мировые рынки.

Фото: [ Фото: личный архив Надежды Амрани ]

По ее словам, бренды становятся успешными в мире благодаря тому, что они востребованы у потребителей. Их продукцией с удовольствием пользуется большое количество людей, потому что у них есть доступ к информации о товаре и его преимуществах.

«Российская продукция во многих отраслях превосходит по своему качеству зарубежные аналоги, а в большинстве случаев - ничем им не уступает. Основным препятствием на пути выхода наших брендов на зарубежные, в первую очередь, западные рынки, является искусственно созданные барьеры на пути к вниманию потребителя. У наших производителей нет возможности рекламировать свою продукцию в основных каналах доступа к западным потребителям – Instagram*, Facebook*, Youtube, Google ads», — сказала она.

Эксперт отметила, что есть пути обхода этих барьеров, но они сопряжены с большими вложениями.

«Эффективной мерой могло бы быть стимулирование рекламы через доступные каналы – зарубежных блогеров и рекламы на популярных подкастах на Youtube. Однако, учитывая определенные барьеры для рекламы российской продукции в других странах, такое продвижение требует серьезных инвестиций, которые производители в текущей экономической ситуации не могут себе позволить», — сообщила Амрани.

Фото: [ Фото: freepik.com ]

Специалист подчеркнула, что, опираясь на мировой опыт, эффективной мерой поддержки российских товаров было бы выделение бюджета на продвижение определенных российских брендов, доказавших свою конкурентоспособность на локальном рынке.

По ее мнению, еще одной эффективной мерой могут стать преференции российским брендам в торговых центрах и сетевом ритейле.

«Если обратиться к зарубежному опыту в таких странах, как США, Великобритания, Франция, то можно отметить, что не менее 60% площадей универмагов занимают локальные бренды. В США этот показатель достигает 75%. Там немыслима ситуация, в которой ритейлер «задвигает» локальный бренд в пользу зарубежного. Такая же ситуация в Китае, где на первом плане в любой розничной сети будут местные бренды», — уточнила спикер.

Как рассказала эксперт, к сожалению, в нашей стране, фокус внимания и предпочтения как арендодателей в торговых центрах, так и управляющих крупных универмагов, смещен в сторону западных брендов.

Фото: [ Фото: freepik.com ]

«Эту ситуацию можно изменить стимулирующими мерами – выделить минимальную долю торговых площадей, которые должны занимать российские компании. В РФ до сих пор предпочтение получают бренды из недружественных стран, им предлагают лучшие локации в торговых центрах, лучшие места на полках в магазинах. Это создает дополнительные барьеры на пути к развитию нашей продукции внутри страны», — считает Амрани.

Специалист напомнила, что в Китае есть целая программа стимулирования развития локальных премиальных брендов одежды. Акцент сделан именно на премиальный сегмент, чтобы изменить стереотипное представление о китайских товарах, как о дешевых и низкого качества.

«В Пекине и Шанхае лучшие локации и первые этажи премиальных торговых центров занимают именно китайские премиальные бренды. Какой это дает эффект? С точки зрения производителя – это возможность получить хорошую, видимую площадку, повысить продажи и улучшить свои экономические показатели. А с точки зрения узнаваемости бренда – это привлекательно для туристов, которым интересно познакомиться с высококачественными китайскими брендами. В последствии иностранный турист возвращается к себе в страну и становится невольным амбассадором бренда, делиться впечатлениями и стимулирует рост интереса к стране и к ее продукции», — продолжила эксперт.

Фото: [ Фото: freepik.com ]

Амрани добавила, что на данный момент у российских брендов одежды отсутствуют какие-либо преференции.

«Будучи экспертом в индустрии моды и имея многолетний опыт работы с брендами с мировым именем, могу твердо заявить, что в России есть не менее 20 наших брендов, которые уже сейчас могли бы составить конкуренцию для западных коллег. Например, среди брендов одежды, обуви и аксессуаров можно выделить Monochrome, 12storeez и Эконику. Эти бренды уже представлены в ряде зарубежных стран», — сказала она.

Кроме того, эксперт отметила, что косметика российского производства также может составить конкуренцию для продукции из других стран. Среди них есть немало брендов из Подмосковья, которые выгодно отличаются тем, что основой для их производства являются натуральные ингредиенты.

«Отечественные бренды, которые могут успешно конкурировать на зарубежных рынках: Natura Siberica, продукцию которой производят в Москве, а также косметические компании Green Mama и SkinPro, выпускающие товары на заводах в Московской области», — добавила спикер.

Важно начать развивать культуру поддержки локального производителя, которая процветает во всех странах с успешной экономикой, заключила Амрани.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России, организация признана экстремистской.