«Не спешите за пенсией». Сенатор раскрыла секрет увеличения выплат на 40%

Граждане, откладывающие оформление пенсионных выплат после возникновения на них права, могут в будущем рассчитывать на существенную прибавку к ежемесячному доходу. Об этом в интервью информагентству РИА Новости сообщила Елена Перминова, возглавляющая комитет Совета Федерации по социальной политике.

По словам сенатора, ключевым условием для повышения размера содержания является обращение за страховой пенсией по старости не сразу, а спустя год и более после достижения пенсионного возраста. В этом случае к расчетам применяются специальные премиальные коэффициенты, которые увеличивают как фиксированную выплату, так и накопленную страховую часть.

«Если вы обратитесь за назначением пенсии через 12 месяцев или более после возникновения права на нее, то впоследствии ее размер будет существенно выше», — подчеркнула Перминова.

Особенно заметный финансовый эффект дает длительная отсрочка. Как уточнила законодатель, при оформлении пенсии через пять лет после получения права на нее, сумма ежемесячных поступлений может вырасти примерно на 40%. Максимальный период, в течение которого можно откладывать обращение, составляет десятилетие. Такой механизм, по словам Перминовой, является эффективным инструментом для долгосрочного укрепления личного финансового благополучия граждан в старшем возрасте.

Ранее сообщалось о том, что с 1 января 2026 года в России страховые пенсии проиндексируют на 7,6%.