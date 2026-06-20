Более 1000 наград и 83 Гран-при: юные таланты Химок покорили творческие конкурсы

Учебный год для юных дарований Химок завершился триумфально: воспитанники городских учреждений культуры стали обладателями более тысячи наград высшей пробы и 83 Гран-при. Список достижений и перспективы развития сферы культуры стали главными темами совещания, которое провела глава муниципалитета Инна Федотова в четверг, 18 июня.

«Более тысячи наград высшей степени и 83 Гран-при — это не просто цифры. Это результат работы педагогов, таланта детей и системы поддержки, которая сложилась в Химках. Юные музыканты, художники, танцоры представляют наш округ на всероссийских и международных конкурсах, и их успехи говорят сами за себя. Особенно радует, что больше 10 выпускников школ искусств уже поступили в ведущие творческие вузы страны», — отметила депутат Химок Юлия Мамай.

В копилке достижений 2026 года — сразу два важных события. Две химкинские школы — Центральная детская школа искусств и ДШИ имени А.Н. Верстовского — попали на страницы Общероссийской книги почета «Одаренные дети России». Кроме того, 342 выпускника в этом году получили аттестаты, причем десять из них уже стали студентами престижных творческих вузов страны.

«Последовательно развиваем инфраструктуру, поддерживаем талантливых детей и педагогов, укрепляем наши учреждения культуры. Уверена, что вместе мы сделаем Химки одним из самых ярких культурных центров Подмосковья», — отметила Инна Федотова.

Среди других планов — развитие городского театра «Наш дом». Для него уже определили приоритетные задачи и направления роста. Кроме того, в округе намерены укрепить связи между разными культурными учреждениями. Зрители театра «Наш дом» в скором времени смогут увидеть экспозиции Химкинской картинной галереи прямо в фойе перед началом спектаклей — так организаторы рассчитывают познакомить с искусством большее число жителей и гостей города.

Ранее сообщалось, что в Химках почтили память героев Выборгской наступательной операции .