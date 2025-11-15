«Не в этом году...». Трамп рассказал, когда ждать выплат малоимущим американцам

Как сообщил сам экс-президент в диалоге с прессой, программа предоставления так называемых «тарифных дивидендов» для социально незащищенных слоев населения стартует не раньше 2026 года.

Отвечая на вопрос журналистов, Трамп уточнил, что выплаты начнутся «не в этом году, а в какой-то момент в следующем». Ранее политик анонсировал финансовую помощь в размере $2000 для граждан с низкими доходами. Однако, как впоследствии признала администрация Белого дома, для реализации этой инициативы потребуется официальное одобрение со стороны Конгресса США.

Примечательно, что потенциальные сроки начала выплат совпадают с активной фазой избирательной кампании в Конгресс. Для Республиканской партии, которая стремится сохранить доминирующие позиции в законодательном органе, такие меры финансовой поддержки населения могут стать мощным инструментом для привлечения электората.

