Над Балтийским морем под Калининградом заметили «парящие» корабли

У побережья Балтийска в Калининградской области заметили необычное оптическое явление: корабли на горизонте выглядели так, будто зависли над поверхностью моря. О наблюдении сообщает Дзен. Канал РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Специалисты объяснили эффект верхним миражом, известным как фата-моргана. Он возникает при неоднородном распределении температуры воздуха: у воды сохраняется холодный слой, а выше располагается более теплый. Из-за этого световые лучи преломляются и меняют видимое положение удаленных объектов.

В результате суда могут казаться поднятыми над водой. В отдельных случаях мираж позволяет увидеть объекты, которые в обычных условиях скрыты за линией горизонта или находятся ниже нее.

Фата-моргана относится к наиболее сложным видам миражей и чаще всего наблюдается над крупными водоемами при определенном сочетании температурных слоев воздуха.

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