Сомнолог назвал ошибку, мешающую уснуть в жару

Сомнолог клиники академика Ройтберга Максим Новиков предупредил в разговоре с « Лентой.ру », что попытка резко охладиться перед сном может усугубить проблемы с засыпанием в жару.

По словам врача, ледяной душ не дает организму полноценного облегчения. Сначала холод вызывает сужение сосудов, после чего возникает обратная реакция — сосуды расширяются, а ощущение перегрева может стать сильнее. В результате человеку сложнее расслабиться и заснуть.

Новиков также обратил внимание на использование кондиционера. Он отметил, что поток очень холодного воздуха, направленный прямо на спящего, способен пересушивать слизистые и провоцировать мышечное напряжение. Негативно на качество сна влияют и резкие температурные перепады.

Для более комфортного отдыха в жаркую погоду специалист рекомендовал принимать не ледяной, а прохладный душ примерно за полчаса до сна. Кондиционер, по его мнению, лучше устанавливать на температуру от 23 до 25 градусов и не направлять струю воздуха непосредственно на кровать.

Ранее сообщалось, что Землю накроет продолжительный геомагнитный шторм.