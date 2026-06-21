Поезда «Таврия» два дня будут курсировать только до Керчи

Временное закрытие одного из участков Крымской железной дороги продлили еще на два дня. В связи с этим 21 и 22 июня все поезда «Таврия» будут прибывать и отправляться со станции Керчь Южная, сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на компанию «Гранд сервис экспресс».

Ограничения распространяются в том числе на составы, которые по действующей с 10 июня схеме должны следовать до Симферополя и Севастополя. В воскресенье и понедельник они будут курсировать только до Керчи.

Для пассажиров организуют автобусное сообщение. От станции Керчь Южная автобусы будут доставлять людей к конечным пунктам маршрутов, а пассажиров, выезжающих из Севастополя, Симферополя и Евпатории, подвезут к поездам. Посадка на автобусы будет проходить на привокзальной площади.

В перевозчике уточнили, что изменение графика связано с решением владельца инфраструктуры временно ограничить движение на одном из участков Крымской железной дороги.

Ранее сообщалось, что поезда в Крым с 20 июня будут ходить только до Керчи.