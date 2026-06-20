Массовая драка произошла на стройке ЖК в Балашихе

На строительной площадке жилого комплекса «Пехра» в Балашихе произошла массовая драка между рабочими. Об инциденте сообщает « Газета.Ru » со ссылкой на Telegram-канал Baza.

По его данным, несколько строителей напали на коллегу, который находился без верхней одежды. Во время конфликта участники применяли не только кулаки, но и арматуру.

Свидетелями потасовки стали другие рабочие, а также жители расположенных рядом домов. О возможных пострадавших и причинах конфликта не сообщается.

Как утверждает Baza, это не первый подобный случай на этой стройке. Ранее рабочие уже устраивали массовую драку, поводом для которой стала ошибка при разгрузке строительных материалов.

Ранее сообщалось, что пилотам рекомендовано избегать существенных отклонений от курса.