Tesla врезалась в дом в Техасе: погибла женщина
ABC: женщина погибла после наезда Tesla на дом
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
В американском штате Техас автомобиль Tesla на высокой скорости въехал в жилой дом и сбил находившуюся внутри женщину. Пострадавшую доставили в больницу на вертолете, однако врачи не смогли ее спасти, сообщает ABC со ссылкой на офис шерифа округа Харрис.
Авария произошла вечером в пятницу в городе Кэти. По предварительной версии правоохранителей, в момент столкновения машина могла находиться в режиме автопилота. Окончательно обстоятельства происшествия еще не установлены.
Водитель электромобиля также получил травмы. Как уточнили в полиции, признаков алкогольного или наркотического опьянения у него не выявили. Мужчина взаимодействует со следствием.
Расследование продолжается. На данный момент обвинения водителю Tesla не предъявлены.
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