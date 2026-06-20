Tesla врезалась в дом в Техасе: погибла женщина

В американском штате Техас автомобиль Tesla на высокой скорости въехал в жилой дом и сбил находившуюся внутри женщину. Пострадавшую доставили в больницу на вертолете, однако врачи не смогли ее спасти, сообщает ABC со ссылкой на офис шерифа округа Харрис.

Авария произошла вечером в пятницу в городе Кэти. По предварительной версии правоохранителей, в момент столкновения машина могла находиться в режиме автопилота. Окончательно обстоятельства происшествия еще не установлены.

Водитель электромобиля также получил травмы. Как уточнили в полиции, признаков алкогольного или наркотического опьянения у него не выявили. Мужчина взаимодействует со следствием.

Расследование продолжается. На данный момент обвинения водителю Tesla не предъявлены.

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