«Недоволен немцами». Канцлер Мерц раскритиковал большое количество больничных

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал высокую заболеваемость среди трудоспособного населения ФРГ. По его мнению, показатель в 14,5 дня больничного на человека в 2025 году является чрезмерным, сообщает Tagesspiegel.

Мерц выразил сомнение, оправдано ли такое количество пропусков работы: «Действительно ли это правильно? Действительно ли это необходимо?»

Особое недовольство канцлера вызвала сохранившаяся с пандемии практика удаленного оформления больничных листов. Его партия ХДС настаивает на отмене этой услуги, считая, что она ведет к злоупотреблениям.

Мерц связал проблему с экономическими целями страны, заявив, что для роста производительности нужны «верные стимулы» для мотивации работников.

Ранее сообщалось о том, что Мерц оценил ситуацию в немецкой экономике как критическую.