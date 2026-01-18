«Недоволен немцами». Канцлер Мерц раскритиковал большое количество больничных
Канцлер Мерц усомнился в обоснованности 14,5 дней больничного на работника
Фото: [istockphoto.com/bluejayphoto]
Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал высокую заболеваемость среди трудоспособного населения ФРГ. По его мнению, показатель в 14,5 дня больничного на человека в 2025 году является чрезмерным, сообщает Tagesspiegel.
Мерц выразил сомнение, оправдано ли такое количество пропусков работы: «Действительно ли это правильно? Действительно ли это необходимо?»
Особое недовольство канцлера вызвала сохранившаяся с пандемии практика удаленного оформления больничных листов. Его партия ХДС настаивает на отмене этой услуги, считая, что она ведет к злоупотреблениям.
Мерц связал проблему с экономическими целями страны, заявив, что для роста производительности нужны «верные стимулы» для мотивации работников.
Ранее сообщалось о том, что Мерц оценил ситуацию в немецкой экономике как критическую.