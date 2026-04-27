Снег в апреле: эксперты пояснили, менять ли летнюю резину обратно

В начале апреля многие московские водители, обрадовавшись теплу, уже переобулись в летнюю резину. И тут природа, как это часто бывает в средней полосе, выдала неожиданный сюрприз: снег. Закономерный вопрос: бежать обратно в шиномонтаж или можно как-то доездить? « Вечерняя Москва » выяснила у экспертов, что делать в этой дурацкой ситуации.

Дмитрий Попов, эксперт рабочей группы при правительстве РФ по безопасности дорожного движения, дает четкий и прагматичный ответ: менять резину снова обратно на зимнюю — экономически бессмысленно. Невыгодно, да и погода через пару дней может снова стать апрельской. Но это не значит, что можно расслабиться.

Главное, о чем забывают водители на летней резине по первому снегу, — тормозной путь. Он увеличивается кардинально. Если поездку не отменить и метро не вариант, придется закладывать двойную дистанцию и пересчитывать скорость. Второй момент — управляемость. На летней резине по скользкому покрытию машина перестает слушаться руль: вы крутите баранку, чтобы объехать яму или снежную кашу, а автомобиль упрямо едет прямо. К этому надо быть морально и физически готовым. Межсезонье тем и коварно, что утром солнце, а вечером — зимняя сказка.

Впрочем, Дмитрий Славнов, автоэксперт и автоюрист, призывает не паниковать раньше времени. Он напоминает: летняя резина штатно работает при плюс пяти и выше. Сейчас, даже со снегом, температура держится около плюс четырех. Так что катастрофы нет. Единственное условие — ездить аккуратно и четко соблюдать ПДД.

Таким образом, переобуваться обратно не нужно, деньги на ветер. Но голову включать обязательно. Дистанция — в полтора-два раза больше обычного, скорость — ниже, на руль — без резких движений. И помнить, что снег в апреле — это не катастрофа, а просто еще одно напоминание, что московская весна — дама с характером.

Ранее Минтранс Подмосковья призвал водителей на летней резине остаться дома.