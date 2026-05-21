Нефтепровод в обход Ормуза: в ОАЭ строят рисковый запасной путь

ОАЭ ускорили строительство второго нефтепровода в обход напряженного Ормузского пролива. Проект, который должен удвоить экспортные мощности страны, планируют запустить к 2027 году. Однако эксперты, опрошенные URA.RU , сходятся во мнении: мировой рынок этого не почувствует, а сами Эмираты рискуют вложиться в инфраструктуру, которая может не окупиться.

Ормузский пролив остается одной из самых горячих точек на энергетической карте мира. Из-за войны в Иране ОАЭ решили подстраховаться и ускорили строительство второго нефтепровода, который обойдет опасный маршрут.

Что строят и зачем

По данным CNBC, национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) уже построила почти 50% нового трубопровода. Он пройдет через порт Фуджейра на побережье Оманского залива и должен удвоить экспортные мощности страны. Ввод в эксплуатацию намечен на 2027 год.

Однако, как поясняет директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, от этого добыча нефти не увеличится. Новый маршрут — просто запасной вариант на случай, если Ормузский пролив останется под напряжением. Но если до 2027 года ситуация не нормализуется, энергетический комплекс региона, по его словам, может быть полностью разрушен.

Цифры добычи

В рамках соглашения ОПЕК+ ОАЭ имели право добывать около 3,5 млн баррелей нефти в сутки. Однако после выхода из сделки и из-за конфликта на Ближнем Востоке реальная добыча упала до 2,2–2,3 млн баррелей. Перекрытие Ормузского пролива усугубило ситуацию, отмечает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Уже существующий нефтепровод в порт Фуджейра имеет мощность около 1,5 млн баррелей в сутки, и его используют на пределе — иногда прокачивают до 1,8 млн. Но это не помогает вернуться к докризисным уровням.

Риски и сомнения

Эксперты видят несколько проблем, которые ставят под вопрос эффективность нового проекта:

Инфраструктура порта Фуджейра не готова к удвоению объемов. Расширять мощности никто заранее не планировал.

Без прекращения боевых действий на Ближнем Востоке восстановление добычи невозможно.

Существует геополитический риск: если Иран возьмет под контроль судоходство в Ормузском проливе, то порт Фуджейра может оказаться в зоне его влияния. Соответствующие карты Исламская Республика уже публиковала.

Фролов резюмирует: в ближайшее время строительство нового нефтепровода никак не скажется на мировых рынках. А в долгосрочной перспективе денежные вложения ОАЭ могут просто не окупиться. Порт Фуджейра позволит обезопасить лишь часть экспорта, и это, пожалуй, единственное, что даст новый маршрут.