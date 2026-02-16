Нефтяная лихорадка у Бергена: Equinor и партнеры обнаружили новые запасы в Северном море

Норвежская нефтегазовая компания Equinor объявила об открытии новых запасов углеводородов в Северном море. Согласно сообщению Норвежского офшорного директората (NOD), месторождение обнаружено на участке Granat, расположенном вблизи разрабатываемого месторождения Gullfaks, примерно в 190 километрах к северо-западу от Бергена.

Предварительная оценка извлекаемых запасов составляет от 0,2 до 0,6 миллиона кубометров нефтяного эквивалента, что соответствует 1,3-3,8 миллиона баррелей . Это первый случай обнаружения углеводородов в рамках данной лицензии.

Лицензия на разработку участка принадлежит консорциуму компаний, где оператором выступает Equinor с долей 51%. Партнерами по проекту являются Petoro (30%) и OMV Norge (19%) . В планах компаний — подключение нового участка к уже существующей инфраструктуре месторождения Gullfaks, что позволит оптимизировать добычу.

Несмотря на позитивную новость, акции Equinor на торгах в понедельник демонстрируют небольшое снижение на 0,6%. Впрочем, за последние 12 месяцев их стоимость выросла на 4%.

Ранее сообщалось, что индийские НПЗ прекращают закупать российскую нефть с апреля.