Нефтяной разворот: как торговая сделка с Вашингтоном заставляет Индию отказываться от русского сырья

Индия, крупнейший покупатель российской нефти в последние годы, предпринимает решительные шаги к отказу от этого сырья. Как сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники, ключевые индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) избегают заключения новых контрактов на поставку российской нефти с апреля и, вероятно, продолжат эту политику в будущем.

Мотивацией для такого шага, по данным агентства, являются надежды Нью-Дели на заключение масштабной торговой сделки с Вашингтоном, которую стороны ожидают подписать уже в марте. Среди компаний, которые, по сведениям источников, не принимают предложения на апрель, называются гиганты Indian Oil, Bharat Petroleum и Reliance Industries, хотя заказы на март у них остаются.

Контекст и исключения

Этот шаг знаменует собой резкий поворот. После начала полномасштабной войны России против Украины Индия стала главным покупателем российской нефти, увеличив импорт до 2 млн баррелей в день к середине 2025 года. Однако под растущим давлением со стороны ЕС и США страна начала сокращать закупки. По оценкам Reuters, к марту 2026 года они могут упасть до 500-600 тысяч баррелей в сутки.

При этом отмечается одно важное исключение. Частной компании Nayara Energy, акционером которой является «Роснефть», вероятно, разрешат продолжать закупки. Это связано с тем, что другие поставщики, включая Saudi Aramco, прекратили работать с ней из-за санкций ЕС. В апреле мощности Nayara Energy будут остановлены на плановый ремонт.

Источники подчеркивают, что окончательное решение остается за правительством Индии, и если оно даст рекомендации продолжить закупки, НПЗ скорректируют свои планы.

