Нехватка газа привела в Молдавии к заметному подорожанию дров

Граждане Молдовы стали активно готовиться к отопительному сезону, и на этом фоне резко поднялись цены на дрова твердых пород.

На данный момент стоимость одного складометра древесины твердых пород уже составляет порядка 90 долларов. Древесина хвойных пород обходится немного дешевле. Мало того, правительство страны считает, что рост цен продолжится и дальше.

«Цена на дрова будет выше, потому что стоимость работ выросла, подорожало топливо», - пообещала Иорданка-Родика Иорданова, молдавский министр окружающей среды.

Ее слова привел местный телеканал Еxclusiv TV. По предварительным расчетам, из-за значительного удорожания газа, населению страны требуется на зиму свыше миллиона кубометров дров. Лесные хозяйства в состоянии обеспечить выпуск только 800 тысяч кубометров. Получается, что пятая часть домов с печным отоплением будет испытывать нехватку топлива.