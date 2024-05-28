Неиспользуемое имущество на 174 млн рублей реализовали в Подмосковье

Сто пятьдесят два объекта неиспользуемого имущества на 174 миллиона рублей реализовали в Подмосковье, сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Работа по обследованию муниципального имущества с целью выявления неиспользуемого и вовлечения его в хозяйственный оборот началась год назад. С этого момента обследовали более 38,9 тысячи объектов, 17,9 тысячи из которых — участки земли, а 20,9 тысячи — объекты капитального строительства. Всего было выявлено три с половиной тысячи неиспользуемых земельных участков и три тысячи помещений и зданий.

По каждому выявленному неиспользуемому объекту разрабатывается дорожная карта, и объект размещают на Инвестпортале Подмосковья. Сейчас насчитывается 1,8 тысячи дорожных карт. На Инвестпортале региона представлено 710 объектов недвижимости.

Лидерами по количеству проведенных самообследований за год стали Одинцово, Дмитров и Ступино, где осмотрели 2,9 тысячи, 1,9 тысячи и 1,3 тысячи объектов соответственно.