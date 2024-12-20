Некоторым российским компаниям снизят налоги и расширят льготы

Во время заседания Госсовета президент РФ Владимир Путин поручил поощрить компании, которые выплачивают сотрудникам корпоративный семейный капитал при рождении детей. Об этом пишет РИА Новости.

Некоторые российские компании выплачивают корпоративные бонусы сотрудникам, в семьях которых рождаются дети. По мнению Владимира Путина, это важная инициатива, зрелый и государственный подход, положительно сказывающийся на демографии. Во время заседания президент призвал поощрить расширением льгот такие организации, например, повысив размер корпоративной выплаты, но освободив ее от НДФЛ и страховых взносов.

«Предлагаю увеличить эту сумму до одного миллиона. В том числе, если эти средства выплачиваются в виде материальной помощи. А также при начислении налога на прибыль относить такие расходы компаний к экономически обоснованным», — сказал Путин.

Однако глава государства уточнил, что налогом сумма не будет облагаться при выплатах до 50 тысяч рублей.

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