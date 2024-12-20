Российские студентки начнут получать повышенные пособия по беременности и родам

После поручения российского президента Минтруд России анонсировал повышение пособий для беременных студенток очной формы. Это подтвердил в беседе с ТАСС глава ведомства Антон Котяков.

В России собираются стимулировать рожать студенток вузов, техникумов и колледжей с помощью повышения пособий по беременности и родам. Как отметил глава Минтруда, обычно размер выплат формировался с учетом размеров стипендий. Теперь же разработают систему, по которой обучающиеся девушки смогут получать не меньше 17 тысяч рублей.

«Сегодня президент сказал о том, что должно быть не ниже, чем прожиточный минимум <...>. В среднем по стране он (прожиточный минимум — прим. ред. по ТАСС) будет в районе более 17 тыс. рублей, то есть сумма значительная получается», — сказал Котяков.

В ведомстве обещали разобраться с доработкой программ в кратчайшие сроки. Предварительно, нововведение полностью будет готово в начале 2025 года, а после вступит в законную силу.

Напомним, о важности повышения пособий студенткам по беременности и родам до величины прожиточного минимума заявил Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря.

Ранее сообщалось, что президент РФ предложил продлить программу семейной ипотеки с низкой процентной ставкой.