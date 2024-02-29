Некрупный бизнес в России сможет раз в пять лет брать кредитные каникулы

Владимир Путин предложил предоставлять некрупному бизнесу раз в пять лет кредитные каникулы сроком на полгода.

Такое заявление глава государства сделал в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Данные меры, подчеркнул российский лидер, не испортят кредитную историю таких компаний.

Он отметил, что в стране нужно создавать условия для того, чтобы малый и средний бизнес динамично развивался, а качество роста повышалось за счет высокотехнологичных направлений.

Президент также обратил внимание на то, что налоговый режим для МСП в целом должен быть смягчен. Он поручил Федеральному собранию предоставить конкретные предложения на этот счет.

Напомним, с 15 по 17 марта в России пройдут выборы президента. Претендентами на пост главы государства являются Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.