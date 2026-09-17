Более половины худеющих россиян тратят до 7 тыс. рублей на диетические сладости

Около 62% опрошенных россиян пытаются снизить вес, причем 68% из них используют платные товары или услуги. Такие данные получил финансовый маркетплейс «Выберу.ру» по итогам опроса 3 тыс. человек, с результатами которого ознакомилась « Лента.ру ».

Спортзал или отдельные тренировки оплачивают 58% участников. Среди них 39% тратят 5–10 тыс. рублей в месяц, 34% — 10–20 тыс., а 19% — свыше 20 тыс.

Диетические продукты и сладости покупают 57% худеющих с дополнительными расходами. У 42% затраты не превышают 2 тыс. рублей в месяц, у 37% составляют 2–4 тыс., у 16% — 4–7 тыс., еще 5% тратят более 7 тыс.

Спортивное питание и БАДы приобретают 35% респондентов, домашний инвентарь — 29%. Готовые рационы с рассчитанной калорийностью заказывают 18%. Для 38% из них расходы составляют 10–20 тыс. рублей в месяц, для 27% — 20–30 тыс., а для 11% превышают 30 тыс.

Препараты для похудения используют 17% опрошенных. Большинство из них тратят до 5 тыс. рублей ежемесячно.

Ранее эксперт назвал тест, который подскажет продолжительность жизни.