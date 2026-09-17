Над Севастополем нейтрализовали семь беспилотников
Губернатор Развожаев: семь беспилотников нейтрализовали над Севастополем
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Семь беспилотных летательных аппаратов были нейтрализованы над Севастополем в ходе отражения атаки. По предварительной информации, пострадавших среди людей нет. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, пишет РИА Новости.
По его данным, отражением атаки занимаются военнослужащие противовоздушной обороны и мобильные группы. Губернатор отметил, что мероприятия по защите города продолжаются.
Информация о последствиях произошедшего уточняется.
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