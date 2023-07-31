Немецкая компания Claas продолжит поставки сельхозтехники в Россию

Он отметил, что эта техника не попадает под санкции – в отличие от тракторов, которые можно использовать как вспомогательные средства при военных действиях.

Мор заявил, что компания не может позволить себе уйти одного из важнейших сельскохозяйственных регионов мира.

В то же время он не одобрил выход России из зерновой сделки, поскольку изменение ситуации на мировом рынке зерна может «ударить по беднейшим из бедных».