Немецкая компания Claas продолжит поставки сельхозтехники в Россию
Фото: [dpa/picture-alliance]
Крупный германский производитель сельхозтехники Claas продолжит поставки комбайнов в Россию, несмотря на прекращение черноморской зерновой инициативы, заявил глава компании Ян-Хендрик Мор.
Он отметил, что эта техника не попадает под санкции – в отличие от тракторов, которые можно использовать как вспомогательные средства при военных действиях.
Мор заявил, что компания не может позволить себе уйти одного из важнейших сельскохозяйственных регионов мира.
В то же время он не одобрил выход России из зерновой сделки, поскольку изменение ситуации на мировом рынке зерна может «ударить по беднейшим из бедных».