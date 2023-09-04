Немецкая оппозиция назвала сказками экономические прогнозы канцлера Шольца

Тот утверждает, что ФРГ в скором времени сможет повторить свое «экономическое чудо», но на этот раз в области защиты климата.

Такое мнение выразил Йенс Шпан, замглавы фракции Христианско-демократического союза в федеральном парламенте. Он указал, что страна сумела достичь значительного роста в последний раз только в 1950-60-е годы. Правящая коалиция партий не может подтвердить свои утверждения никакими реальными показателями.

«На самом деле мы как никогда далеки от нового «экономического чуда», - подчеркнул он.

Его слова привела газета Bild. Шпан считает, что Олаф Шольц рассказывает сказки своим избирателям. Все его обещания никак не опираются на действительность.