Немецкий бизнес сожалеет об уходе из России

Германские компании хотели бы вернуться на российский рынок после отмены санкций. Такое мнение высказал ТАСС исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс на инвестиционном форуме Таджикистана и Германии, который состоялся в Душанбе.

Он подчеркнул, что решение об уходе германских компаний с российского рынка было исключительно политическим и негативно сказалось на экономике ФРГ.

Хармс рассказал, что Германия получала не только дешевое сырье и энергоресурсы из России, но и активно инвестировала в российское производство.

Он вспомнил, что и сам долго работал в России, и назвал это время «прекрасным» и полным больших перспектив.