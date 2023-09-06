Немецкий канцлер пообещал тратить на оборону по два процента от ВВП страны

Уже с 2028 года траты ФРГ на военные нужды будут составлять по 25-30 миллиардов евро ежегодно.

Олаф Шольц напомнил, что в данный момент Германия расходует на оборонительные нужды деньги из специального фонда. В него заложено на эти цели 100 миллиардов евро. Благодаря этому стране удастся добиться трат на министерство обороны по 2% от внутреннего валового продукта, уже начиная со следующего года. Но через 5 лет ФРГ будет необходимо выделять из бюджета внушительные деньги, чтобы поддерживать подобные расходы.

«Самое позднее, с 2028 года нам нужно будет напрямую дополнительно выделять из бюджета 25, может даже, почти €30 млрд», - заявил он.

Его слова привело ТАСС. Немецкий лидер пообещал бундесверу, что он будет получать необходимые ему деньги на протяжении всех 30-х годов.