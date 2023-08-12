Немецкий политик: российский газ был благословением для Германии

Германия должна вернуться к импорту российскому газу, который был благословением для немецкой экономики, заявил изданию Zeit лидер парламентской фракции «Альтернатива для Германии» Антон Барон.

Дешевое топливо из России обеспечивало процветание экономики ФРГ. А вот переход на возобновляемые виды энергии, напротив, поставит страну в зависимое положение.

Антироссийские санкции и отказ от российских энергоносителей вызвали энергетический кризис в Европе. Германия оказалась наиболее пострадавшей от него страной.

Эксперты предрекают рецессию германской экономики во второй половине года. Глава Союза работодателей металлургической и электротехнической промышленности ФРГ Штефан Вольф назвал экономику страны неконкурентоспособной и подчеркнул, что ни в одной стране мира нет таких высоких цен на энергоносители.