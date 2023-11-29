Германия должна покупать энергоносители сразу у РФ, вместо того, чтобы делать это с помощью обходных путей и через другие страны.

Бывший глава Социал-демократической партии Оскар Лафонтен заявил, что ФРГ должна перейти с обходных схем покупки российского газа на прямые поставки. Промышленности нужны дешевые источники энергии. Это, по его словам, понимал экс-канцлер Герхард Шредер и не понимает Олаф Шольц.

«Мы по-прежнему получаем энергию из России обходными путями, это обходится нам гораздо дороже. Разумнее закупать недорогую энергию непосредственно в России», - указал он во время выступления в телеэфире канала ARD.

Лафонтен добавил, что дальнейшее выделение денег Украине является совершенно неоправданным и ошибочным шагом. Тем, кто ратует за дальнейшую помощь Киеву, надо сделать выводы из существующей реальности.