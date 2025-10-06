Неработающим пенсионерам пообещали рекордную прибавку

Правительство России запланировало существенное повышение социальных пенсий в рамках нового бюджетного цикла. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно проекту федерального бюджета на 2026–2028 годы, который кабмин внес в Государственную Думу, в следующей трехлетке запланирована поэтапная индексация данных выплат.

В частности, наиболее значительный рост намечен на 2026 год — выплаты вырастут на 14,8%. Далее индексация составит 6,8% в 2027 году и 4% в 2028 году. Размер повышения привязан к темпам роста прожиточного минимума пенсионера, зафиксированным в предыдущем году.

Важно отметить, что социальные пенсии назначаются гражданам, которые не приобрели права на страховую пенсию по старости из-за отсутствия или недостаточности трудового стажа. Также на эту государственную поддержку могут рассчитывать инвалиды и лица, лишившиеся кормильца.

