«Неравенство». Средняя пенсия неработающих россиян оказалась выше, чем у работающих: как это случилось?

Согласно актуальной информации Социального фонда России, предоставленной РИА Новости , с 1 октября 2025 года средний размер социальной пенсии в стране достиг 15 514 рублей в месяц.

Финансовое обеспечение данной категории граждан демонстрирует положительную динамику: с начала года выплаты были проиндексированы на 14,8%, увеличившись с 13 512 рублей.

Статистика Фонда также детализирует распределение выплат среди разных групп пенсионеров. Так, граждане, продолжающие трудовую деятельность, получают в среднем 11 706 рублей. В то же время те, кто уже не работает, могут рассчитывать на более существенную сумму — 15 814 рублей ежемесячно.

Важно отметить, что социальная пенсия — это вид государственного обеспечения для нетрудоспособных лиц, которые не накопили достаточного стажа для назначения страховой пенсии. В эту категорию входят инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также граждане, достигшие пенсионного возраста, но не выполнившие требования по страховому стажу.

