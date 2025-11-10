«Неравенство». Средняя пенсия неработающих россиян оказалась выше, чем у работающих: как это случилось?
Социальные пенсии в России превысили 15,5 тысяч рублей
Согласно актуальной информации Социального фонда России, предоставленной РИА Новости, с 1 октября 2025 года средний размер социальной пенсии в стране достиг 15 514 рублей в месяц.
Финансовое обеспечение данной категории граждан демонстрирует положительную динамику: с начала года выплаты были проиндексированы на 14,8%, увеличившись с 13 512 рублей.
Статистика Фонда также детализирует распределение выплат среди разных групп пенсионеров. Так, граждане, продолжающие трудовую деятельность, получают в среднем 11 706 рублей. В то же время те, кто уже не работает, могут рассчитывать на более существенную сумму — 15 814 рублей ежемесячно.
Важно отметить, что социальная пенсия — это вид государственного обеспечения для нетрудоспособных лиц, которые не накопили достаточного стажа для назначения страховой пенсии. В эту категорию входят инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также граждане, достигшие пенсионного возраста, но не выполнившие требования по страховому стажу.
