Nestle планирует со следующего месяца повысить цены на детское питание в России

Компания Nestle планирует с 4 сентября повысить отпускные цены на детское питание в России на 9%, в том числе на заменители грудного молока (NAN, Nestogen, Nestlе и Gerber), пишет «Ъ».

Компания уже направила соответствующие письма ритейлерам.

Производитель объяснил свое решение снижением курса рубля, а также ростом мировых цен на сырье – сахар, а в случае с шоколадной продукцией – на какао-бобы. На товарной бирже в Нью-Йорке цена на какао-бобы увеличилась на 23% с начала года.

В Минсельхозе заверили, что цены на основное сырье для детского питания в России стабильны, и пообещали уточнить позицию Nestlе.

Издание полагает, что вслед за Nestlе о повышении цен могут объявить и другие производители детского питания – Danone и InfaPrim.