Неудачный эксперимент: бренд Face Code покидает Россию через год после запуска

Российский ритейлер O’stin принял решение о закрытии молодежного бренда Face Code, запущенного в сентябре 2024 года. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Проект не смог завоевать значительную долю рынка, и компания начинает процедуру сворачивания его деятельности.

По данным источника, магазины уже освобождают площади в торговых центрах, а коллекции, предназначенные на 2026 год, бренд перестал заказывать.

Face Code принадлежал сингапурской компании Modern Style, которая также является владельцем торговой марки O’stin. Основанный в 2003 году предпринимателями Владимиром и Николаем Фартушняками и Александром Михальским, O’stin по итогам 2024 года столкнулся со снижением чистой прибыли вдвое — до 2,6 млрд руб., при том, что выручка осталась на уровне 57,2 млрд руб.

К маю 2025 года под вывеской Face Code работало 11 магазинов, к настоящему моменту их число сократилось до девяти. Бренд не имел собственного интернет-магазина, а его продукция продавалась исключительно через маркетплейсы.

Среди причин неудачи эксперты называют слабое присутствие в социальных сетях и общее снижение потребительского спроса.

Face Code стал не первым подростковым брендом, покинувшим российский рынок — ранее аналогичную участь разделили проекты Ready! Steady! Go! от Gloria Jeans, InCity, Deseo и другие.

