Бренд одежды из российской глубинки покорил возлюбленную Джейсона Стейтема

Сибирский бренд одежды из Кемерова, как передает VSE42.Ru , получил неожиданное международное признание. Возлюбленная британского актера Джейсона Стейтема — знаменитая модель и актриса Роузи Хантингтон-Уайтли оценила публикацию кузбасского производителя в социальной сети.

Отметка «нравится» Роузи Хантингтон-Уайтли появилась под постом от 24 сентября, где бренд представляет свою осеннюю коллекцию. Этот жест со стороны одной из самых влиятельных персон мировой модной индустрии вывел регионального производителя в поле зрения международной аудитории.

Для молодого бренда такая неформальная рекомендация от иконы стиля может стать мощным импульсом для развития. Фактически, один лайк создал для кемеровского бренда бесплатную рекламную кампанию в мире высокой моды.

