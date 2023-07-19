«Неудовлетворенные потребности остались»: выяснилось, почему россиян заинтересовали кредиты

Согласно официальному прогнозу ЦБ, потребительское кредитование в 2023 году вырастет на 8-12%. Об этом рассказала финансист, магистр права, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

По ее словам, обусловлено это несколькими основными причинами. В первую очередь дает о себе знать так называемый «отложенный спрос».

«В 2020 году в силу ряда макроэкономических факторов сегмент потребительского кредитования увеличился всего на 3%. Ввиду нестабильности финансового рынка и снижения реальных доходов граждане брали кредиты только в крайних случаях, но неудовлетворенные потребности все же остались», — пояснила Валишвили в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

С января по июнь этого года кредитование физлиц уже демонстрирует прирост на 7,1%, согласно официальной статистике Банка России.

«Сохранение ключевой ставки на достаточно низком для текущей ситуации уровне и некоторая стабилизация инфляции в первом полугодии подтолкнули сегмент потребкредитования к росту. Дополнительным стимулом здесь стало подорожание электроники на фоне ужесточения санкций. Россияне начали покупать «здесь и сейчас», — отметила доцент.

Действительно, подчеркивает Валишвили, даже с учетом процентов приобретение товаров в кредит может быть выгоднее попытки накопить и приобрести товар по завышенной цене.

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