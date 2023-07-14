«Стал развиваться стремительными темпами»: выяснилось, почему в России стал популярен секонд-хенд

На фоне роста цен на одежду россияне массово заинтересовались рынком ресейла в сегменте. Об этом рассказала доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления г. Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Тарасова.

По ее словам, опубликованные Forbes данные Fashion Consulting Group гласят, что многие предметы летнего гардероба подорожали до 30%. Эта ситуация объясняется просто: с российского рынка за прошлый год ушли десятки брендов одежды, а приходящие компании только налаживают логистику и цепочки поставок.

«Плюс еще два фактора – рост курса доллара и евро и существенное подорожание сырья (хлопка). В этих условиях рынок ресейла одежды (или как традиционно называют этот сегмент – «секонд-хенд») стал развиваться стремительными темпами», — пояснила Тарасова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Только за прошлый год, уточняет экономист, число покупок в точках продаж секонд-хенда увеличилось более чем в два раза, и с приходом летнего сезона 2023 года эта тенденция сохраняется.

«Примерно такая же ситуация с ростом оборотов, то есть потраченным на секонд-хенд объемом денежных средств. Показательно, что разделы ресейла открылись на лидирующих маркетплейсах, где раньше были представлены товары ведущих марок одежды», — уточнила доцент.

Ранее мы сообщали, что в России дорожает летняя одежда.