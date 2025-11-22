«Невидимая граница». Пенсия работающих инвалидов впервые превысила 16 тысяч рублей

По актуальной информации Социального фонда России, которой располагает РИА Новости , величина средней пенсии по инвалидности в стране на 1 октября достигла 15 871 рубля в месяц.

С начала 2024 года данный показатель увеличился: если в январе он находился на уровне 15 488 рублей, то к октябрю наблюдается положительная динамика.

При этом анализ данных показывает разницу в размере выплат в зависимости от статуса занятости получателей. Так, инвалиды, продолжающие трудовую деятельность, в среднем получают 16 037 рублей. Для граждан, не имеющих работы, пенсионное обеспечение несколько ниже и составляет 15 796 рублей.

