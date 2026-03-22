«Невидимая угроза»: эксперт назвала главные ошибки, обрекающие россиян на минимальную пенсию

Согласие на нелегальное трудоустройство, получение «теневой» заработной платы, а также длительные промежутки без работы могут существенно урезать размер будущей пенсии, сообщила в интервью РИА Новости Нина Гукасова, директор программы по повышению финансовой грамотности населения Федерального методического центра (ФМЦ), функционирующего на базе Института государственной службы и управления (ИГСУ) Президентской академии РАНХиГС.

По словам специалиста, ключевым фактором, приводящим к уменьшению пенсионных выплат, является готовность работника получать доход без официального оформления либо по частично официальной схеме. Гукасова пояснила, что объем страхового стажа и количество пенсионных коэффициентов напрямую зависят исключительно от величины «белой» зарплаты, с которой работодатель перечисляет страховые взносы.

Если трудовая деятельность осуществлялась без заключения трудового договора, такой период, скорее всего, не засчитают в стаж. Это, в свою очередь, грозит тем, что человек может не добрать необходимого минимума для назначения страховой пенсии по старости. В подобной ситуации ему будет назначена социальная пенсия, чей размер заметно уступает страховой, отметила эксперт.

Кроме того, Гукасова обратила внимание на пагубность затяжных перерывов в работе, если они не связаны с социально значимыми причинами (например, уходом за детьми или службой в армии). Подобные паузы, подчеркнула она, способны сократить количество накопленных пенсионных коэффициентов и повлиять на общий объем будущих выплат. Такие остановки в карьере напрямую уменьшают сумму накопленных баллов и в конечном итоге снижают уровень пенсионного обеспечения.

Ранее сообщало о том, что социальные пенсии проиндексируют на 6,8% с 1 апреля.