«Невидимые 16 миллионов». Масштабная легализация трудовых отношений в России: к чему приведет давление на бизнес?

За первые три квартала 2025 года в России официально легализовали свой трудовой статус 720 тысяч человек. Этот показатель на 100 тысяч превышает показатель за аналогичный период прошлого года, что свидетельствует об активизации работы властей в данном направлении, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Минтруда.

Основную роль в выявлении граждан, работающих без официального трудоустройства, играют специальные межведомственные комиссии. Для повышения эффективности их работы планируется расширить перечень сведений, к которым у комиссий будет доступ. Как показала практика, большинство работников, ранее получавших зарплату в конвертах, после контакта с контролирующими органами выбирают путь легализации: заключают трудовой договор, регистрируются в качестве самозанятых или открывают ИП.

Как отмечают эксперты, проблема неофициального трудоустройства остается наиболее острой в определенных секторах экономики.

«Традиционно наибольшая концентрация нелегальных трудовых отношений наблюдается ... в сферах торговли, автосервиса, бытовых услуг и индустрии красоты», — подчеркнула амбассадор премии «Топ 50 HR» Юлия Звягина.

Эксперты указывают на серьезные системные риски, которые влечет за собой теневая занятость. Доцент кафедры «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец пояснила, что нелегальная занятость создает прямую угрозу как для экономики, так и для социальной стабильности. От этого страдают сами работники, лишенные социальных гарантий, бизнес, находящийся в неравных конкурентных условиях, и государство, недополучающее налоговые платежи. В итоге снижается общий уровень социальной защищенности граждан.

Масштабы явления подчеркиваются данными Росстата: по итогам прошлого года в стране было зафиксировано рекордное за восемь лет количество нелегально трудившихся — 16 миллионов человек. Это делает задачу дальнейшей легализации трудовых отношений одной из приоритетных для регуляторов.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуму внесут проект об индексации зарплат не реже одного раза в год.