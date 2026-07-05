Конфликт в автобусе Петербурга закончился жестоким нападением на пенсионера

В Санкт-Петербурге мужчина напал на пожилого пассажира после конфликта в автобусе. Пострадавший был госпитализирован, а предполагаемого нападавшего задержали сотрудники полиции. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», передает Газета.ру.

В Санкт-Петербурге произошел конфликт в автобусе, который закончился нападением на пожилого пассажира. Инцидент попал на видео и получил широкий резонанс в социальных сетях.

Конфликт произошел после спора в автобусе

По словам очевидцев, мужчина начал вести себя агрессивно после того, как ему сообщили о необходимости покинуть автобус на конечной остановке. Как утверждают свидетели, пожилой пассажир вступился за водителя, после чего конфликт перерос в драку.

После выхода из автобуса мужчина напал на пенсионера и нанес ему удар, от которого тот потерял сознание.

Пострадавшего госпитализировали

Очевидцы сообщили, что во время падения пенсионер лишился слухового аппарата. Прибывшие на место медики доставили пострадавшего в больницу с травмой лица.

По предварительным данным, сотрудники полиции задержали предполагаемого нападавшего. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.