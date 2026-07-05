Стал известен хоккеист, ради которого «Детройт» может обменять Ларкина в «Миннесоту»

Руководство «Детройт Ред Уингз» готово обменять капитана команды Дилана Ларкина в «Миннесота Уайлд», но только в том случае, если получат взамен нападающего Мэтта Болди. Другие варианты в «Детройте» не рассматривают, сообщил инсайдер Ник Кипреос.

Ларкин запросил обмен из «Детройта» и назвал «Миннесоту» в числе одного из трех клубов, куда он согласен перейти. Вероятно, ему придется расширить список клубов или продолжить играть в «Детройте».

25-летний Болди прогрессирует с каждым сезоном. В минувшем регулярном чемпионате американец набрал 85 (42+43) очка в 76 матчах. И хотя «Миннесота» остро нуждается в центрфорварде, расставаться с Болди не захочет.

29-летний Ларкин в минувшем сезоне набрал 67 (34+33) балла в 74 играх.

Ранее стало известно, что сразу несколько клубов НХЛ претендуют на защитника «Анахайм Дакс» Павла Минтюкова, который является ограниченно свободным агентом.