В подмосковном Пущино прошло прощание с Александром Высоковским

В подмосковном Пущино в воскресенье, 5 июля, прошла церемония прощания с актером Александром Высоковским, сообщает ТАСС. Там же состоялись и похороны.

По словам брата артиста, мероприятие было закрытым — попрощаться с артистом пришли только его родственники и самые близкие друзья.

«Он жил в Пущино. Здесь мы его отпеваем, здесь же он будет похоронен. Здесь же и его семья, его дом, его творчество, здесь же он и останется», — рассказал собеседник агентства.

Напомним, 30 июня Высоковский вместе с сыном отправился на рыбалку в районе Пущинской косы на реке Оке. В какой-то момент актер отошел вдоль течения и перестал выходить на связь. Сын остался на берегу и не мог найти отца, после чего отправился домой.

В тот же деть местные жители, волонтеры и экстренные службы начали поиски Высоковского. Водолазы нашли тело актера 1 июля в реке.

Высоковский известен зрителям по роли Макса Карельского в культовом сериале «Бригада». Также он снимался в фильме «Бумер» и сериале «Марш Турецкого». Всего в его фильмографии десятки работ в кино и телевизионных постановках.

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