В ДТП с рейсовым автобусом под Воронежем пострадали 12 человек

В Воронежской области рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на трассе М-4 «Дон». В результате аварии 12 человек были госпитализированы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, передает Газета.ру.

Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на трассе М-4

В Воронежской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса. Авария случилась на 632-м километре федеральной трассы М-4 «Дон» в Бобровском районе.

По предварительным данным, автобус, в салоне которого находились 28 пассажиров, столкнулся с грузовым автомобилем. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.

Пострадавших доставили в больницу

В результате столкновения травмы получили 12 человек. Всех пострадавших госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи. Информация об их состоянии пока не уточняется.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливают сотрудники правоохранительных органов. Проводится проверка.