Причина серьезнее, чем усталость: почему болят глаза и голова после работы

К концу рабочего дня многие замечают, что начинают болеть не только глаза, но и голова. Чаще всего это связано с длительной зрительной нагрузкой, однако иногда такие симптомы могут сигнализировать о серьезных заболеваниях. О том, почему возникает дискомфорт и в каких случаях нельзя откладывать визит к врачу, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-офтальмолог Дарья Орлова.

По ее словам, чаще всего боль в глазах и голове после рабочего дня связана с астенопией — зрительным утомлением. Она также сопровождается жжением, покраснением глаз, ощущением песка, снижением четкости зрения.

Всегда ли боль связана с переутомлением

Подобные симптомы не всегда связаны с переутомлением. Боль в глазах и голове может возникать при конъюнктивите, кератите, воспалении зрительного нерва, дакриоцистите и остром приступе глаукомы, отметила врач.

«Причиной могут быть заболевания, не связанные с глазами, например, мигрень, невралгия тройничного нерва или воспаление околоносовых пазух. В таких случаях пациенту может потребоваться консультация невролога или оториноларинголога», — подчеркнула Орлова.

Компьютер увеличивает нагрузку на глаза

Во время работы за монитором человек начинает реже моргать, из-за чего развивается синдром сухого глаза. Дополнительную нагрузку создают напряжение мышц шеи и плечевого пояса, а также стресс, который усиливает мышечный тонус и может спровоцировать головную боль.

По словам офтальмолога, еще одной частой причиной дискомфорта становятся неправильно подобранные очки или контактные линзы. В этом случае глазам приходится постоянно напрягаться, чтобы сфокусировать изображение, что приводит к зрительному переутомлению. Это одна из самых частых причин, с которой обращаются пациенты.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова ]

«Люди с этими нарушениями рефракции (миопия, гиперметропия и астигматизм), пресбиопией (возрастная дальнозоркость) и при неправильном подборе очков вынуждены постоянно напрягать цилиарную мышцу, чтобы видеть четко. Это приводит к астенопии и, соответственно, головной боли», — пояснила Орлова.

Поэтому рекомендуется своевременно проверять зрение и подбирать подходящие средства коррекции.

Как снизить нагрузку

Чтобы уменьшить риск появления неприятных симптомов, врач советует правильно организовать рабочее место. Расстояние до монитора должно составлять 50–70 см, центр экрана — находиться немного ниже уровня глаз, а яркость дисплея соответствовать освещению в помещении.

Самыми распространенными ошибками специалист назвала работу в темноте с ярким монитором, блики на экране и слишком высоко установленный монитор, из-за которого перенапрягаются мышцы шеи.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Некоторые симптомы требуют немедленного обращения за медицинской помощью. Среди них — внезапное снижение зрения, вспышки света перед глазами, двоение, а также сильная боль в одном глазу, сопровождающаяся покраснением, тошнотой, рвотой и затуманиванием зрения, заключила эксперт.

Чтобы избежать проблем с компьютером и не потерять важные данные, необходимо заранее позаботиться о его защите. Скачивание бесплатных антивирусов с непроверенных сайтов может, наоборот, заразить устройство вирусами.